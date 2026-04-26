Forlì-Perugia 1-1 con questo pareggio gli umbri restano in Serie C

Il match tra Forlì e Perugia si è concluso con un pareggio di 1-1, permettendo alla squadra ospite di mantenere la categoria in Serie C. La partita si è giocata il 26 aprile 2026 e ha segnato la fine di una stagione difficile per il Perugia. Il risultato ha evitato il declassamento e ha concluso un campionato caratterizzato da diverse difficoltà per la squadra.

Forlì, 26 aprile 2026 – Con un pareggio in rimonta a Forlì, il Perugia resta in Serie C.Un risultato importante che chiude una stagione negativa. La partita con il Forlì è lo specchio di una stagione deludente, con Giovanni Tedesco che ha compiuto una mezza impresa prendendo una squadra in fondo alla graduatoria, depressa e difficile da ritrovare, e conquistato l’agognato traguardo. Da oggi sarà futuro, a partire dalla panchina. Il Perugia gioca male e cade al 2’ della ripresa a opera di Macrì, poi al18’ l’episodio che riporta almeno un po’ di serenità, col pareggio di Bacchin su assist di Montevago e l’aiuto di Mandrelli che si complica la vita nella sua area.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Forlì-Perugia 1-1, con questo pareggio gli umbri restano in Serie C Notizie correlate Leggi anche: LIVE Perugia-Piacenza, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gli umbri possono chiudere la serie Leggi anche: LIVE Piacenza-Perugia 1-3, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gli umbri vincono in trasferta e salgono 0-2 nella serie! Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Forlì Perugia i precedenti; Calcio serie C, Forlì - Perugia: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta; Il Perugia punta a mantenere la serie contro il Forlì; 23/04/2026 - 19:29 FORLI' PERUGIA, I PRECEDENTI. Forlì-Perugia 1-1, con questo pareggio gli umbri restano in Serie CEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Calcio serie C, Forlì - Perugia 1-1: la diretta della partitaI Grifoni chiudono il loro campionato al Morgagni e dovranno almeno pareggiare per ottenere la salvezza diretta. Occhi puntati anche sugli altri campi, soprattutto Pesaro e Arezzo. Si gioca oggi pomer ... perugiatoday.it Forlì Perugia le formazioni ufficiali x.com https://is.gd/Ki4ycw Perugia cerca salvezza a Forlì nell'ultima gara #PerugiaCalcio, #SerieC, #ForlìPerugia, #SalvezzaCalcio, #CalcioItaliano - facebook.com facebook