L' Ars et Labor alla fase regionale del campionato di calcio da tavolo e Subbuteo tradizionale

L'Ars et Labor di Ferrara partecipa alla fase regionale del campionato di calcio da tavolo e Subbuteo tradizionale, organizzato in collaborazione con la Lega Nazionale Dilettanti. La squadra si prepara alle competizioni che coinvolgono diverse realtà della zona, con l’obiettivo di rappresentare la città in queste discipline sportive. Le partite si svolgono in luoghi dedicati, con la presenza di appassionati e giocatori provenienti da diverse provincie.

Ars et Labor Ferrara collabora con la Lega Nazionale Dilettanti per partecipare al campionato di calcio da tavolo e Subbuteo tradizionale. Alfonso Gargiulo e Stefano Evangelisti saranno impegnati il prossimo 18 aprile presso il ‘Subbuteoland’ di Reggio Emilia, dove rappresenteranno Ars et Labor. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Impresa Ars et Labor: Carbonaro e Senigagliesi stendono il Mezzolara. Campionato riaperto - VIDEOGli uomini di Parlato vincono il big match del Mazza, chiudendo la pratica in 42 minuti.

Subbuteo e calcio tavolo, doppio appuntamento a Roma nel weekendTarantini Time QuotidianoDopo la pausa per le festività pasquali, il subbuteo e il calcio tavolo tornano protagonisti a Roma con un doppio...

Temi più discussi: L’Ars et Labor vince il derby. Finisce 2-0 col Sant’Agostino – LA DIRETTA; Tabellino partita Ars Et Labor Ferrara vs Fratta Terme; Colpo Ars et Labor: Sant’Agostino piegato e corsa alla vetta riaperta; Tabellino partita Ars Et Labor Ferrara vs Pietracuta.

Colpo Ars et Labor: Sant’Agostino piegato e corsa alla vetta riapertaL'Ars et Labor batte 2-0 il Sant'Agostino, torna a meno sei punti dalla capolista Mezzolara e blinda il secondo posto playoff. Decisive le reti di Cozzari e Carbonaro. Al 3' ammonito Iglio, mentre poc ... today.it

Il calendario aggiornato delle partite della SPAL nel campionato d’EccellenzaLa stagione della SPAL, formalmente Ars et Labor, volge alle battute finali, almeno per quanto riguarda la stagione regolare. Di seguito il calendario aggiornato fino al termine della stagione, salvo ... lospallino.com

Centrodestra spaccato all'Ars, sugli ex di Almaviva. La norma che doveva dare un nuovo impiego a 387 lavoratori del call-center non è stata approvata dalla commissione. Servizio di Giacinto Pipitone - facebook.com facebook