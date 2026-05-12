Il ds gerilli Un triste epilogo ma non cancella il percorso fatto da questi ragazzi
Il direttore sportivo ha commentato l’esito finale della stagione, definendolo un epilogo triste. Ha comunque sottolineato che questa conclusione non elimina i risultati raggiunti dai giovani durante l’anno, evidenziando la loro partecipazione a una stagione intensa e ricca di momenti importanti. Le parole si sono concentrate sui percorsi individuali e collettivi dei ragazzi, senza entrare nel dettaglio delle cause o delle responsabilità.
"Questo è un triste epilogo, lo possiamo dire. Però non cancella il percorso fatto dai ragazzi durante l’anno, la grande cavalcata di cui si sono resi protagonisti. L’unico dispiacere che resta è che potevamo lasciare qualcosa alla città per cui gioire e festeggiare. Non ci siamo riusciti e purtroppo il calcio è anche questo". Comincia così il ds Luca Gerilli analizzando la partita col Notaresco e l’eliminazione dai playoff e dalla corsa al possibile ripescaggio. "Il Notaresco ha giocato molto bene sotto il profilo mentale e dell’aggressività, più che calcistico. Purtroppo il campo lo ha premiato. Sicuramente l’ Ancona è una squadra stanca, stanca sia a livello fisico sia mentale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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