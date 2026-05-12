Il direttore sportivo ha commentato l’esito finale della stagione, definendolo un epilogo triste. Ha comunque sottolineato che questa conclusione non elimina i risultati raggiunti dai giovani durante l’anno, evidenziando la loro partecipazione a una stagione intensa e ricca di momenti importanti. Le parole si sono concentrate sui percorsi individuali e collettivi dei ragazzi, senza entrare nel dettaglio delle cause o delle responsabilità.

"Questo è un triste epilogo, lo possiamo dire. Però non cancella il percorso fatto dai ragazzi durante l’anno, la grande cavalcata di cui si sono resi protagonisti. L’unico dispiacere che resta è che potevamo lasciare qualcosa alla città per cui gioire e festeggiare. Non ci siamo riusciti e purtroppo il calcio è anche questo". Comincia così il ds Luca Gerilli analizzando la partita col Notaresco e l’eliminazione dai playoff e dalla corsa al possibile ripescaggio. "Il Notaresco ha giocato molto bene sotto il profilo mentale e dell’aggressività, più che calcistico. Purtroppo il campo lo ha premiato. Sicuramente l’ Ancona è una squadra stanca, stanca sia a livello fisico sia mentale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il ds gerilli. "Un triste epilogo, ma non cancella il percorso fatto da questi ragazzi»

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