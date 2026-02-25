Angelica Bove ha una storia tragica alle spalle | la morte dei genitori ha sconvolto la sua vita

Da donnapop.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal parto quadrigemellare al successo musicale: ecco la storia intensa della giovane voce romana Angelica Bove, grande promessa della musica italiana. Leggi anche: Dargen D’Amico sapete che origini ha e chi sono i suoi genitori? C’è una generazione di artisti che non separa più la vita dalla musica, che trasforma le fragilità in linguaggio e le esperienze personali in materia sonora. Angelica Bove appartiene a questa nuova ondata: una giovane cantante romana che in pochi anni è riuscita a imporsi all’attenzione del pubblico grazie a una voce potente e a un percorso umano tutt’altro che semplice. Diventata nota nel 2023 con la partecipazione alla 17ª edizione di X Factor Italia, nel team di Ambra Angiolini, Angelica ha conquistato giudici e spettatori con interpretazioni intense e cariche di emotività. 🔗 Leggi su Donnapop.it

angelica bove ha una storia tragica alle spalle la morte dei genitori ha sconvolto la sua vita
© Donnapop.it - Angelica Bove ha una storia tragica alle spalle: la morte dei genitori ha sconvolto la sua vita

Leggi anche:
Angelica Bove: «Il dolore non si gestisce, diventa parte di te. A 19 anni ho visto in faccia la morte e la vita ha cambiato prospettiva»
Kabir Bedi e la malattia che ha distrutto suo figlio: il suicidio ha sconvolto la sua vita, un dolore ingestibile

Temi più discussi: Chi è Angelica Bove, da X Factor a Sanremo 2026 nella Nuove Proposte. FOTO; Angelica Bove: Mattone racconta un momento tragico della mia vita. Sono cresciuta povera, oggi voglio di più; Angelica Bove: Il dolore non si gestisce, diventa parte di te. A 19 anni ho visto in faccia la morte e la vita ha cambiato prospettiva; Angelica Bove presenta Mattone a RTL 102.5, il brano in gara al Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte.

angelica bove ha unaEro una bambina inspiegabilmente arrabbiata, avevo bisogno di trovare uno strumento per sfogare la rabbia: lo rivela AngelicaLa giovane artista in gara tra le Nuove Proposte con Mattano racconta il suo rapporto salvifico con la musica sin da piccola ... ilfattoquotidiano.it

angelica bove ha unaAngelica Bove, chi è la cantante di ‘Mattone’ / Il dolore per la morte dei genitori e l’appiglio alla musicaAngelica Bove sarà una delle artiste della categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2026 e racconterà il suo dramma mediante Mattone ... ilsussidiario.net