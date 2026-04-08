A Lucca si piange la scomparsa di Giuseppe Bulleri, 76 anni, noto per essere stato amministratore della Domus Romana di via Cesare Battisti e per la sua attività di agronomo con riconoscimenti a livello internazionale. La sua morte ha suscitato cordoglio tra le persone legate al settore culturale e accademico della città. La città si prepara a ricordarlo con un momento di lutto pubblico.

Lucca, 8 aprile 2026 - Lutto nel mondo della cultura cittadina per la morte di Giuseppe Bulleri, 76 anni, amministratore della Domus Romana di via Cesare Battisti e agronomo di statura internazionale. A ricordarlo anche il sindaco Mario Pardini: “Con profondo dispiacere ho appreso la notizia della scomparsa di Giuseppe Bulleri, amministratore della Domus Romana e figura di spicco della nostra comunità - scrive il primo cittadino - Bulleri ha dedicato la sua vita al servizio della città di Lucca, lavorando instancabilmente per lo sviluppo della rete dei musei e la valorizzazione dei percorsi culturali, con l’obiettivo di promuovere un turismo di qualità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lucca dice addio a Giuseppe Bulleri: "Ha dedicato la sua vita alla città"

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