Il governatore della Calabria non ha partecipato alla riunione convocata lunedì scorso in regione per discutere dei danni causati dal ciclone Harry. Al suo posto, ha scelto di partecipare alla fiera del cibo TuttoFood a Milano. La riunione avrebbe dovuto essere la prima seduta con i consiglieri regionali dall’inizio di marzo, ma il presidente è stato assente.

L’informativa sui danni del ciclone Harry può attendere: prima c’è la fiera TuttoFood a Milano. Lunedì scorso i consiglieri regionali della Calabria avrebbero dovuto accogliere il presidente forzista Roberto Occhiuto in Aula, nella prima seduta convocata da fine marzo. Nell’ordine del giorno inviato ai gruppi qualche giorno prima, le comunicazioni di Occhiuto erano inserite al primo posto: “Si comunica che il Consiglio regionale è convocato per lunedì 11 maggio 2026 alle ore 11 in Reggio Calabria con il seguente ordine del giorno: 1) Informativa del presidente della Regione Calabria sul dissesto idrogeologico”. Qualche ora più tardi i consiglieri hanno però ricevuto un’altra mail in cui stavolta l’intervento di Occhiuto era sparito dai punti all’ordine del giorno.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Calabria, il governatore Occhiuto diserta la riunione su ciclone Harry: meglio la fiera del cibo a Milano

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