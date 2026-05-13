Un episodio di tensione tra parenti si è concluso con l’arresto di un venticinquenne in via Pasubio, a Cagliari, e il sequestro di droga. Gli agenti, intervenuti per sedare la lite, hanno notato comportamenti sospetti da parte del giovane e hanno deciso di approfondire i controlli. Nella sua stanza, sono stati trovati sostanze stupefacenti, che ora sono al centro delle indagini.

? Domande chiave Come ha fatto il minorente a far scattare il sospetto degli agenti?. Cosa hanno trovato gli inquirenti nella camera del venticinquenne?. Perché l'intervento per una lite familiare è finito con un arresto?. Chi coinvolge la rete di spaccio scoperta in via Pasubio?.? In Breve Sequestrati 70 grammi di hashish, 60 di marijuana e 10 di cocaina.. Recuperato bilancino di precisione per dosaggio stupefacenti in via Pasubio.. Comportamento sospetto di un minorente nell'androne ha guidato gli agenti.. Gip dispone arresti domiciliari per il venticinquenne residente a Cagliari.. A Cagliari, un intervento della Squadra Volante per placare una lite tra familiari in via Pasubio ha portato al sequestro di hashish, marijuana e cocaina con l’arresto di un 25enne residente nel capoluogo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cagliari, lite tra parenti finisce con arresto e droga in via Pasubio

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