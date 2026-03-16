Lite tra camionisti finisce a sprangate | un arresto per tentato omicidio e due denunce

A Faenza, tre camionisti sono stati coinvolti in una rissa che è degenerata in violenza. Un uomo di 46 anni di origine rumena è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio, mentre altri due colleghi sono stati denunciati dai carabinieri del Radiomobile intervenuti sul posto. La lite tra i camionisti si è conclusa con l’utilizzo di sprangate.

Faenza, 16 marzo 2026 – Un 46enne di origine rumena è stato arrestato per tentato omicidio e altri due colleghi sono stati denunciati dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Faenza, intervenuti per una lite tra camionisti sfociata in violenza. La vicenda, infatti, è nata da un diverbio tra due autotrasportatori, entrambi pregiudicati, avvenuta nel corso della serata di ieri, domenica 15 marzo, per futili motivi verosimilmente legati allo stato di forte ubriachezza in cui versava uno dei due. Durante la discussione poi è subentrato un terzo collega e connazionale dei due litiganti, il quale ha passato una pesante spranga di metallo a uno dei due che l’ha usata per colpire violentemente alla testa l’avversario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lite tra camionisti finisce a sprangate: un arresto per tentato omicidio e due denunce Articoli correlati Pieve Porto Morone, la lite finisce a coltellate: 27enne in gravi condizioni. Un arresto per tentato omicidioPieve Porto Morone (Pavia), 2 marzo 2026 - Il ferito ricoverato in prognosi riservata, l'accoltellatore arrestato in flagranza dai carabinieri per... Leggi anche: Napoli, lite finisce nel sangue: due arresti per tentato omicidio Tutti gli aggiornamenti su Lite tra camionisti finisce a sprangate... Lite tra camionisti a Faenza: aggredito a sprangate, arrestato per tentato omicidioColpito ripetutamente alla testa dal collega aiutato da un complice, il ferito finisce in ospedale. Denunciata anche la vittima per porto d'armi ... ravenna24ore.it Faenza, la lite tra camionisti finisce a sprangate in testa: arrestato per tentato omicidioNel corso della serata di domenica i Carabinieri di Faenza hanno arrestato un rumeno e ne hanno denunciati in stato di libertà altri due dopo un ... corriereromagna.it