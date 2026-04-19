Battuta d’arresto per la Primavera Cade a Cagliari e finisce in dieci

Da ilrestodelcarlino.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra Primavera ha subito una sconfitta in trasferta, perdendo 2-0 contro la formazione di Cagliari. La partita si è conclusa con il Cagliari in dieci uomini e con la squadra ospite che ha schierato un modulo 3-5-2. Durante l'incontro, sono stati effettuati diversi cambi tra il primo e il secondo tempo, e un giocatore della squadra in trasferta è stato espulso.

CAGLIARI 2 CESENA 0 CAGLIARI (3-5-2): Kehayov; Cogoni, Franke, Marini; Raterink, Malfitano (26’ st Russo), Tronci, Liteta (9’ pt Sulev 26’ st Goryanov), Grandu; Trepy (26’ st Mandaoua), Sugamele (10’ st Mendy). All.: Gallego. CESENA (4-3-1-2): Fontana; Domeniconi, Kebbeh, Ribello (1’ st Marini), Ridofi; Amadori (39’ st Ricci), Poletti, Berti (1’ st Rossetti); Zamagni (20’ st Carbone); Tosku, Galvagno (17’ st Baietta). All.: Campedelli. Arbitro: Vingo di Pisa. Reti: 3’ pt Trepy su rig., 30’ pt Raterink. Note: espulso Ridolfi al 14’ st per somma di ammonizioni; ammoniti Malfitano, Ribello; angoli 6 a 3 per il Cesena; recupero 2’ e 4’. È stato...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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