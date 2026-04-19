Battuta d’arresto per la Primavera Cade a Cagliari e finisce in dieci

La squadra Primavera ha subito una sconfitta in trasferta, perdendo 2-0 contro la formazione di Cagliari. La partita si è conclusa con il Cagliari in dieci uomini e con la squadra ospite che ha schierato un modulo 3-5-2. Durante l'incontro, sono stati effettuati diversi cambi tra il primo e il secondo tempo, e un giocatore della squadra in trasferta è stato espulso.

CAGLIARI 2 CESENA 0 CAGLIARI (3-5-2): Kehayov; Cogoni, Franke, Marini; Raterink, Malfitano (26’ st Russo), Tronci, Liteta (9’ pt Sulev 26’ st Goryanov), Grandu; Trepy (26’ st Mandaoua), Sugamele (10’ st Mendy). All.: Gallego. CESENA (4-3-1-2): Fontana; Domeniconi, Kebbeh, Ribello (1’ st Marini), Ridofi; Amadori (39’ st Ricci), Poletti, Berti (1’ st Rossetti); Zamagni (20’ st Carbone); Tosku, Galvagno (17’ st Baietta). All.: Campedelli. Arbitro: Vingo di Pisa. Reti: 3’ pt Trepy su rig., 30’ pt Raterink. Note: espulso Ridolfi al 14’ st per somma di ammonizioni; ammoniti Malfitano, Ribello; angoli 6 a 3 per il Cesena; recupero 2’ e 4’. È stato...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Battuta d’arresto per la Primavera. Cade a Cagliari e finisce in dieci Notizie correlate Milan Primavera-Cremonese 0-2, ennesima battuta d’arresto: il commentoDopo la sconfitta contro la Roma di settimana scorsa, il Milan Primavera di Giovanni Renna torna in campo, ma il risultato non è dei migliori. Una spenta Bellator battuta dal RN Cagliari. Allo Stadio del Nuoto finisce 5-9 per i SardiGli ospiti sono bravissimi a sfruttare gli errori di una Bellator sterile in attacco e conquistano tre punti in maniera meritata. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Battuta d’arresto per le rinnovabili: nuove installazioni in calo; Dura battuta d'arresto per il settore alberghiero svizzero; Battuta d’arresto per la BCC Romagnolo sul campo del San Marino; È sempre Cartabianca: Finisce l'era Orban: battuta d'arresto per i sovranisti Video. Battuta d'arresto per l'Ekipe Orizzonte: Trieste vince di misuraÈ stata una partita subito in salita per le rossazzurre, con le alabardate avanti 5-2 al termine del primo tempo ... cataniatoday.it B2 Femminile, altra battuta d’arresto per la Franco Tigano Palmi: a Melilli (SR) arriva un netto 3-0La Franco Tigano Palmi torna dalla trasferta di Siracusa con un’altra sconfitta pesante, maturata in tre set senza appello: 25-12, 25-21, 25-21. La Melilli ... inquietonotizie.it Vittoria importante in coda per Treviso Basket. Battuta Apu Udine, c'è l'aggancio alla Dinamo Sassari facebook Gli Arieti Rugby Rieti conquistano la nona vittoria consecutiva nel Trofeo Lazio-Abruzzo: battuta la Luiss 30-22 x.com