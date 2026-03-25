Vento forte e mare agitato scatta l' allerta meteo

Da casertanews.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un avviso di allerta meteo valido dalle 00:00 alle 23:59 del 26 marzo. L'avviso segnala venti molto forti o forti, prevalentemente di direzione sud-occidentale, con raffiche, e mare molto agitato con possibili mareggiate. La comunicazione riguarda l'intera regione e si riferisce a condizioni meteorologiche avverse che potrebbero causare disagi e rischi.

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo valido dalla mezzanotte del 26 marzo fino alle 23:59 dello stesso giorno L’allerta riguarda tutto il territorio regionale e invita i Comuni a mettere in atto tutte le misure preventive previste dai propri piani di protezione civile, sia strutturali sia non strutturali. In particolare, si raccomanda: monitoraggio del verde pubblico, al fine di prevenire danni dovuti a caduta alberi o rami; controllo delle strutture esposte ai venti e al moto ondoso, come pontili, lidi e opere marittime, per garantirne la stabilità e la sicurezza. L’avviso precisa che non sono previste criticità idrogeologiche legate alle precipitazioni, pertanto il livello di allerta per dissesto idrogeologico è verde. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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