Nella mattinata di oggi, le forze dell'ordine hanno effettuato un'operazione in piazza del Carmine, arrestando quattro persone e sequestrando circa 300 pillole. Durante il blitz, gli agenti hanno identificato alcuni individui sospettati tra la folla, riuscendo a intervenire prontamente. Nei controlli è stato trovato dell’ossicodone, una sostanza che sta trovando sempre più diffusione tra i giovani della zona.

? Punti chiave Come sono riusciti gli agenti a individuare gli spacciatori tra la folla?. Perché l'ossicodone sta diventando la droga preferita dei giovani cagliaritani?. Chi gestisce la catena di approvvigionamento di queste pillole nel centro?. Come influirà questo blitz sulla sicurezza dei locali in piazza del Carmine?.? In Breve Sequestrati 100 grammi di stupefacenti tradizionali e materiale per confezionamento dosi.. Coinvolti tre algerini e un tunisino arrestati con un secondo tunisino denunciato.. Area definita zona rossa dal Prefetto nel settembre 2025 per microcriminalità.. Polizia Amministrativa effettua controlli su locali e punti di ristoro della zona.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cagliari, blitz in piazza del Carmine: 4 arresti e 300 pillole sequestrate

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