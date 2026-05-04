Cagliari caos in piazza del Carmine | spaccio e scene di degrado

In piazza del Carmine a Cagliari si sono verificati momenti di tensione con episodi di spaccio e situazioni di degrado. La presenza di una troupe televisiva ha portato a un tentativo di impedire le riprese da parte delle persone presenti. Durante l'episodio, alcuni presenti hanno cercato di bloccare le telecamere, mentre la Polizia Locale non è intervenuta mentre un gruppo di individui è stato coinvolto in un'aggressione.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i presenti a impedire le riprese della troupe?. Perché la Polizia Locale non è intervenuta durante l'aggressione?. Cosa ha spinto le due donne a spogliarsi in piena piazza?. Chi deve gestire il controllo del territorio dopo questo caos?.? In Breve Aggressione alla troupe di Rete 4 durante le riprese nel centro storico.. Due donne riprese mentre si spogliavano pubblicamente in Piazza del Carmine.. Passaggio di responsabilità tra Polizia Locale e Carabinieri durante l'episodio.. Intervento dei Carabinieri ha causato la fuga dei soggetti coinvolti.. Piazza del Carmine a Cagliari diventa il centro di un acceso dibattito nazionale dopo che le immagini trasmesse da Rete 4 hanno mostrato lo spaccio e scene di indecoro in pieno centro storico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cagliari, caos in piazza del Carmine: spaccio e scene di degrado Notizie correlate Leggi anche: Esposto choc su Piazza Vittorio Emanuele: “Spaccio, risse, degrado e minori a rischio” Festa di Primavera in Piazza del CarmineDomenica 12 aprile, Piazza del Carmine ospita la Festa di Primavera, un evento che celebra la stagione del risveglio naturale attraverso una giornata... Contenuti di approfondimento Si parla di: Caos pronto soccorso: a Cagliari 190 mila accessi e posti letto dimezzati. Si attende oltre 3 ore. Cagliari, a Fuori dal Coro il degrado di Piazza del Carmine: tra nudità e spaccioPiazza del Carmine al centro di un servizio della trasmissione Fuori dal Coro: l'imbarazzante cartolina del centro storico di Cagliari ... cagliaripad.it Cagliari, controlli in piazza del Carmine: 4 allontanamenti e una denunciaControlli dei Carabinieri a Cagliari in piazza del Carmine: 4 allontanamenti e una denuncia per violazione del foglio di via ... cagliaripad.it