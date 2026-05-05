A Cagliari, su Piazza del Carmine si sono verificati momenti di tensione che hanno attirato l’attenzione. La leader di un partito ha criticato la gestione della giunta locale, senza entrare nel merito delle cause specifiche. La questione riguarda anche il ruolo della cultura e le strategie di sicurezza adottate dall’amministrazione comunale, che finora hanno ricevuto una risposta negativa da parte di alcuni esponenti politici.

? Cosa scoprirai Come può la cultura risolvere il degrado di Piazza del Carmine?. Perché la giunta Zedda rifiuta le strategie di sicurezza nazionali?. Chi deve garantire l'ordine pubblico se il Comune non ha competenze?. Quali conseguenze avranno le nuove attività culturali sulla microcriminalità locale?.? In Breve Laura Stochino propone attività culturali a Piazza del Carmine da giugno per riqualificazione sociale.. Il PD chiede al Governo più risorse e organico per le forze dell'ordine.. La giunta Zedda punta su istruzione e sostegno alle famiglie per contrastare il disagio.. Corrado Meloni critica i piccoli interventi di decoro effettuati durante le domeniche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cagliari, tensione su Piazza del Carmine: Meloni critica la giunta

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