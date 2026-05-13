Cagliari 10,5 milioni per il nuovo volto di viale Trieste

A Cagliari sono stati stanziati 10,5 milioni di euro per ristrutturare viale Trieste. La modifica prevede l’installazione di una nuova rotatoria a Sant’Avendrace, che cambierà la gestione del traffico nella zona. Inoltre, sono previste nuove aree di parcheggio, con posizioni precise per non occupare le aree verdi pubbliche. Questi interventi sono stati annunciati per migliorare la viabilità e l’utilizzo degli spazi pubblici.

? Punti chiave Come cambierà il traffico con la nuova rotatoria di Sant’Avendrace?. Dove verranno collocati i nuovi parcheggi per evitare il verde pubblico?. Come verranno protetti i monumentali ficus durante gli scavi del sottosuolo?. Cosa diventeranno i vecchi spazi asfaltati grazie alla de-sigillatura del suolo?.? In Breve Carreggiata ridotta a 8 metri con nuova rotatoria a tre bracci a Sant’Avendrace. Creazione di 33 nuovi stalli di sosta diagonali e due posti per disabili. Corsia ciclabile bidirezionale da 2,5 metri e marciapiedi minimi di 1,5 metri. Illuminazione LED con pali da 7 metri e 4 metri per aree pedonali. Il secondo lotto della riqualificazione di viale Trieste a Cagliari, che si estende per circa 825 metri tra via Pola e viale Sant’Avendrace, entrerà nel vivo con un intervento su oltre 22.🔗 Leggi su Ameve.eu

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