Cagliari rivoluzione a Viale Merello | 8,7 milioni per il nuovo volto

Il Comune di Cagliari ha avviato la procedura per affidare i lavori di ristrutturazione di Viale Merello, un intervento che prevede un investimento totale di oltre 8,7 milioni di euro. La decisione riguarda un'area della città che subirà un importante intervento di riqualificazione. La gara di aggiudicazione è stata aperta e ora si attende l'assegnazione dei lavori.

Il Comune di Cagliari ha aperto la procedura per l’assegnazione dei lavori destinati al rinnovamento di Viale Merello, un intervento che coinvolge oltre 8,7 milioni di euro. L’iter burocratico per le imprese interessate scadrà alle ore 11 del 13 maggio 2026, segnando un passo decisivo per la trasformazione urbanistica di una delle arterie principali della città. L’investimento complessivo, pari a 8,76 milioni di euro, attinge anche alle risorse stanziate dal programma PN Metro PLUS 2021-2027. La struttura dell’appalto è stata concepita con una logica integrata: l’azienda che risulterà vincitrice dovrà gestire in autonomia sia la fase di progettazione esecutiva che lo svolgimento materiale dei cantieri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cagliari, rivoluzione a Viale Merello: 8,7 milioni per il nuovo volto Notizie correlate Cagliari: bus bloccato su viale Merello per una buca critica, chiusura temporanea della stradaUn autobus del Ctm è sprofondato in una buca critica nel cuore del vialle Merello, a Cagliari, provocando la totale chiusura della strada per motivi... Viale Ceccarini, il nuovo volto della città giardino: da Pasqua percorribile il tratto fino a viale GramsciNuova pavimentazione, tecnologia per proteggere i pini e un progetto ispirato al “bosco filare”: prende forma la trasformazione di viale Ceccarini... Una raccolta di contenuti Si parla di: Metropolitana leggera, modifiche al traffico tra Bonaria e viale Diaz. Viale Merello a Cagliari cambia volto: via alla procedura di affidamento dei lavoriC’è tempo fino al 13 maggio per partecipare alla procedura: l’intervento riguarda l’intero asse tra piazza d’Armi e piazza Annunziata. C’è tempo fino al 13 maggio 2026 per partecipare alla gara che da ... sardiniapost.it Cagliari, viale Merello: al via il bando da 8,7 milioni per la riqualificazionePubblicato il bando per la riqualificazione di viale Merello: lavori da 8,76 milioni per migliorare viabilità e verde urbano ... cagliaripad.it