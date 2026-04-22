La Giunta di Cagliari ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione del secondo lotto di viale Trieste, situato tra via Pola e piazzale Trento. L’intervento prevede un investimento totale di 10,5 milioni di euro e coinvolge l’area lungo la strada principale della città. La modifica riguarda specificamente questa porzione di viale, con lavori previsti nel prossimo periodo.

La Giunta di Cagliari ha approvato il progetto esecutivo per la trasformazione del secondo lotto di viale Trieste, un intervento che coinvolgerà l’area compresa tra via Pola e piazzale Trento con un investimento complessivo di 10,5 milioni di euro. La decisione, presa su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Marcialis, mira a completare la riqualificazione di uno degli assi viari più storici della città, puntando su una nuova concezione dello spazio urbano. Un piano finanziario che intreccia risorse europee e comunali. L’impatto economico di questa operazione di rigenerazione è significativo e si basa su una struttura di finanziamento mista.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cagliari, viale Trieste si rinnova: 10,5 milioni per il progetto

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