Luka Modric si è infortunato, lasciando il centrocampo del Milan privo del suo contributo nel finale di stagione 2025-26. La squadra sta valutando due opzioni per sostituirlo, senza ancora annunciare quale sarà quella scelta definitiva. Le alternative sono state analizzate dai tecnici, che stanno preparando le mosse da adottare nelle prossime partite. La squadra dovrà adattarsi a questa assenza importante in vista delle sfide future.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Massimiliano Allegri, allenatore dell’AC Milan, ha confermato che si dovrà scegliere tra Ardon Jashari e Samuele Ricci per sostituire il veterano Luka Modric, che sarà fuori gioco per le ultime quattro partite della stagione 2025-26. Allegri ha espresso la sua fiducia: “Ho grande fiducia nei nostri giocatori”. L’AC Milan si prepara ad affrontare il Sassuolo nel 35° turno di Serie A, ma dovrà fare a meno di Modric, ex vincitore del Pallone d’Oro. Il 40enne centrocampista è destinato a saltare il resto della stagione dopo aver subito una frattura allo zigomo durante un contrasto aereo con Manuel Locatelli nella partita di pareggio 0-0 contro la Juventus.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Milan: due soluzioni a centrocampo dopo l’infortunio di Modric per il finale di stagione 2025-26.

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