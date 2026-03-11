Oggi il Milan ha annunciato due novità riguardanti Luka Modric. Il centrocampista croato, ora in forza ai rossoneri, ha deciso di esporre il Pallone d'Oro vinto nel 2018 presso la sede del club. La scelta di mettere in mostra il premio si aggiunge a un'altra novità legata al suo ruolo nel team e al mercato.

Tra Luka Modric e il Milan è amore vero: il fuoriclasse croato, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, non ha mai nascosto di trovarsi bene a Milano e in maglia rossonera. Un sentimento cresciuto nel corso dei mesi: Modric ama il Milan, i tifosi rossoneri amano e coccolano il 40enne ex Real Madrid. Milan, il Pallone d'Oro di Modric presto esposto al Museo. Per quanto? Motivo per cui Modric, come evidenziato dalla 'rosea', ha deciso di sdebitarsi. Il Pallone d'Oro che vinse nel 2018, custodito finora nella sua casa di Madrid, sarà infatti presto esposto al Museo del club, presso la sede di 'Casa Milan', almeno fino a fine stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, le due succulente novità di giornata che riguardano Modric. C’entra (anche) il mercato

