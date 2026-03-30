In un'intervista rilasciata a 'QS', Iuliano ha commentato la corsa per il quarto posto in campionato, affermando che la qualificazione in Champions League per la Juventus non è garantita e che sarà una sfida difficile. Ha inoltre evidenziato che alla fine della stagione la società dovrà prendere decisioni in merito. La lotta tra le squadre in classifica continua ad essere molto serrata.

Iuliano in un’intervista a ‘QS’ si è soffermato sulla lotta per il quarto posto sottolineando come per la Juve non è un traguardo scontato. Il panorama calcistico attuale vede la Juventus impegnata in una serrata lotta per l’Europa, un tema analizzato con estrema lucidità da un grande ex del passato. Intervistato dal quotidiano « QS », Iuliano ha espresso il suo parere autorevole sul momento delicato che sta attraversando la formazione bianconera, attualmente coinvolta in un teso testa a testa con Como e Roma per la conquista di un posto nella prossima Champions League. Secondo l’ex difensore, il percorso stagionale è stato tutt’altro che lineare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Iuliano sulla lotta per il quarto posto: «Spero che la Juve vada in Champions, ma sarà complicato. A fine anno la società deve fare questo»

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