Rafa Benitez, ex allenatore di club europei, ha commentato la situazione delle qualificazioni in Champions League. Ha affermato che il Napoli è già sicuro di partecipare alla competizione, mentre il Milan potrebbe riuscirci anche se attraversa un periodo difficile. Le sue affermazioni si sono concentrate sulle rispettive possibilità delle due squadre di ottenere la qualificazione, senza ulteriori dettagli sulle altre squadre coinvolte.

Rafa Benitez, ex allenatore del Livepool, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. L'ex allenatore dei Reds ha voluto spendere alcune parole sull'Inter, squadra anche in carriera ha allenato, e sulla Serie A in generale, per poi spostarsi a parlare del Milan. di Massimiliano Allegri e della lotta alla Champions League. Ecco, di seguito, le sue parole: Milan, le parole di Rafa Benitez sulla lotta per un posto in Champions League: ce la faranno i rossoneri? «Napoli già den­tro, Milan in dif­fi­coltà ma ce la farà, Juve in van­tag­gio rispetto alle altre. Ma sino all’ultima ci sarà da sudar­sela, per­ché la Roma sta lì e anche il Como».🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Benitez: “Lotta Champions? Napoli già dentro, il Milan ce la farà anche se in difficoltà”

Sarà dura. Ce la metteranno tutta per ostacolare il Napoli nella lotta ChampionsTocca a lui, che si chiama Romelu, salvare la reputazione di un Napoli arrepecchiato e moscio di imbarazzante virilità.

Moggi svela: «Vlahovic anche se volesse restare, non può. Conte? Rimarrà a Napoli. Sulla lotta Champions…»Arthur svela a sorpresa: «Il mio desiderio è restare al Grêmio ma ho un contratto con la Juventus».

Il Milan rischia di uscire dalla Champions#napolimilan #napoli #Milan #seriea #shorts