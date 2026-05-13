Cafè de Paris basta abbandono | per il locale della Dolce Vita si bussa alla porta della Soprintendenza

Il Cafè de Paris, un locale storico noto per essere un punto di ritrovo di figure pubbliche e artisti, si trova ora in una situazione di abbandono. Per poter intervenire, i proprietari si sono rivolti alla Soprintendenza, presentando una richiesta formale. La situazione ha suscitato attenzione, considerando il passato di questo locale, simbolo della cosiddetta “Dolce Vita”. La questione riguarda ora i passaggi amministrativi necessari per il recupero e la tutela del sito.

C’era una volta un luogo iconico, apprezzato da attori, registi, politici e affollato di fotografi a tutte le ore del giorno. L’immagine di quel luogo, negli ultimi anni, è sempre la stessa: descrive una situazione di desolante abbandono. Quel luogo, Café de Paris, continua a vivere solo nella.🔗 Leggi su Romatoday.it

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