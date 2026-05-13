Cade dal balcone dell'hotel durante la gita scolastica morto lo studente 18enne di Monopoli | aperta inchiesta
Durante una gita scolastica a Lignano Sabbiadoro, uno studente di 18 anni di Monopoli è deceduto dopo essere caduto dal balcone di un hotel. La polizia ha aperto un'inchiesta per chiarire le circostanze dell'incidente. Al momento, non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle cause della caduta o eventuali responsabilità. La famiglia dello studente è stata informata dell'accaduto.
È morto lo studente di 18 anni caduto dal balcone dell'albergo di Lignano Sabbiadoro dove era in gita con la scuola. Il ragazzo è stato ricoverato in condizioni critiche all'ospedale di Udine per 10 giorni. La Procura ha aperto un fascicolo di indagine e non si esclude alcuna pista.🔗 Leggi su Fanpage.it
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