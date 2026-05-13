Cade dal balcone dell'hotel durante la gita scolastica morto lo studente 18enne di Monopoli | aperta inchiesta

Durante una gita scolastica a Lignano Sabbiadoro, uno studente di 18 anni di Monopoli è deceduto dopo essere caduto dal balcone di un hotel. La polizia ha aperto un'inchiesta per chiarire le circostanze dell'incidente. Al momento, non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle cause della caduta o eventuali responsabilità. La famiglia dello studente è stata informata dell'accaduto.

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