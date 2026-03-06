‘Siamo tutti narcisisti’ libro analizza il disagio emotivo del nostro tempo

(Adnkronos) – In un momento storico in cui termini come 'ghosting', 'gaslighting' e 'narcisista' sono entrati stabilmente nel linguaggio comune, esce oggi "Siamo tutti narcisisti. Il grande equivoco emotivo che ci fa soffrire" (Giacovelli Editore), il nuovo volume dedicato al disagio nelle relazioni contemporanee della psicologa e psicoterapeuta Susanna Minasi. Il libro prende le mosse dal divario tra percezione sociale e dato clinico: il disturbo narcisistico di personalità riguarda una percentuale limitata della popolazione e non risulta in aumento, eppure il termine 'narcisismo' – riporta una nota – è sempre più utilizzato per spiegare conflitti di coppia, rotture affettive e difficoltà relazionali. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

