Durante la mia giovinezza, la parola “privilegio” appariva raramente, e solo in momenti legati alla musica e all’amicizia, come quando cantavamo gli Smiths e scherzavamo sul rischio di morire insieme sotto un autobus a due piani. Oggi, invece, il termine viene spesso usato in ambiti sociali e culturali, assumendo un ruolo più centrale nelle discussioni pubbliche e nei discorsi sul senso di vantaggio o favore.

Le uniche volte in cui la parola “privilegio” è comparsa, nella mia giovinezza, sono state quelle in cui squarciagolavamo gli Smiths: se ci investisse un autobus a due piani, morire al tuo fianco sarebbe per me un piacere e un privilegio. Le canzonette fanno questa cosa di farti idealizzare cose che poi crescendo scopri essere zero romantiche: il massimo della dichiarazione che sono in grado di fare da adulta è «se arrivasse un autobus a due piani, spero di riuscire a scansarmi e a piangerti molto da viva». Adesso, “privilegio” è una delle parole sceme più diffuse tra quelle d’un dibattito pubblico sempre più scemo. È privilegiata Silvia...🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Le scarpe di Salis, e il “privilegio” come parola scema del nostro tempo

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