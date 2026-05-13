Cacciari dice no alla filosofia in saldo | il Governo sfratta Kant e invita i licei a pensare meno possibile

Da ilgiornaleditalia.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero ha annunciato la revisione dei programmi scolastici di filosofia, eliminando autori come Spinoza, Marx e Leibniz. La decisione prevede anche una riduzione delle ore dedicate allo studio del pensiero filosofico, con l’obiettivo di semplificare i contenuti trattati. Questa scelta ha suscitato reazioni di protesta tra docenti e studenti, che temono una diminuzione della qualità dell'insegnamento e una perdita di approfondimento critico.

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C’è qualcosa di magnificamente lisergico nel vedere un Paese che affonda tra salari medievali, treni dadaisti e ministri in modalità karaoke permanente decidere che il vero problema nazionale siano troppi filosofi tedeschi nei licei. Troppa metafisica in circolazione, evidentemente. Qualche studente potrebbe svegliarsi una mattina e chiedersi perché il mondo funzioni così male. Inaccettabile. Ed ecco allora il grande safari ministeriale: giù col fucile a pompa contro Spinoza, Leibniz, Marx, Fichte, Schelling. Kant lasciato vivo ma imbalsamato, ridotto a una “idea di critica”, come se fosse una tisana digestiva o un’app motivazionale scaricata male.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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