Caccia al bomber Ferreyra e Carboni re di Prima e Seconda

Sono stati conclusi i tornei di Prima e Seconda Categoria, con la classifica marcatori ormai definita. Nel dettaglio, Ferreyra e Carboni si sono distinti come i principali goleador, conquistando il titolo di re delle rispettive categorie. Già annunciati i risultati delle competizioni di serie D, Eccellenza e Promozione, ora si conoscono anche i nomi che hanno segnato di più nelle ultime due divisioni, chiudendo così la stagione calcistica amatoriale.

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Pongetti Terminati i tornei di serie D, Eccellenza e Promozione, delle cui classifica marcatori vi avevamo già dato conto nelle scorse settimane, ecco la classifica marcatori definitiva dei campionati terminati lo scorso week-end, cioè Prima e Seconda Categoria. Prima Categoria Girone B. 23 reti: Ferreyra (FC Osimo) 17 reti: Ortolani (Borghetto) 15 reti: Cardinali (Borghetto) 14 reti: Portaleone (Real Cameranese) 13 reti: Biagioli (Argignano) 12 reti: Storani (FC Osimo), Marchionne (Real Cameranese), Pincini (FC Osimo) 11 reti: Ottaviani (Castelbellino), Malaccari (FC Osimo) Seconda Categoria Girone B. 26 reti: Carboni (Trecastelli) 17 reti:...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caccia al bomber. Ferreyra e Carboni re di Prima e Seconda ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Caccia al bomber. Ferreyra e Carboni. Una stagione d’oroPongetti Definitive le classifiche dei marcatori dall’Eccellenza alla Seconda, che riportiamo integralmente. Caccia al bomber. Kouko quarto in D. Stravince FerreyraPongetti Definitiva la classifica marcatori della serie D: vince Sparacello dell’Aquila, Kouko dell’Ancona quarto primo dei nostri goleador. Argomenti più discussi: Caccia al bomber. Ferreyra e Carboni re di Prima e Seconda; Girone B Ferreyra domina con 23 gol | sfida finale tra bomber. Caccia al bomber. Ferreyra mattatore. E’ arrivato a 19 centriCampionato di serie D fermo e dunque fermi anche i bomber nell’ultimo fine settimana ma si sono giocati regolarmente tutti i tornei dilettantistici regionali dove poco cambia in vetta ai marcatori. ilrestodelcarlino.it Caccia al bomber. Ferreyra imbattibile. Shtjefanaku prometteL’Aquila del marchigiano Fucili, tecnico ex Fossombrone subentrato da poco a Pochesci, risale con i gol dei bomber: 19 reti in due per i due attaccanti della squadra abruzzese, Di Renzo e Sparacello, ... ilrestodelcarlino.it