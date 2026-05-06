caccia al bomber kouko quarto in d stravince ferreyra

Nella classifica marcatori della serie D, Ferreyra si aggiudica la prima posizione, mentre Kouko dell’Ancona si piazza al quarto posto. La classifica definitiva vede Sparacello dell’Aquila in testa, seguito da altri attaccanti che si sono distinti durante la stagione. Kouko, con i suoi gol, si conferma tra i più prolifici tra i nostri rappresentanti nel campionato.

Pongetti Definitiva la classifica marcatori della serie D: vince Sparacello dell’Aquila, Kouko dell’Ancona quarto primo dei nostri goleador. Già terminati i tornei di Eccellenza e Promozione (con bomber rispettivamente Cordella della Fermignanese e Pagliardini del Lunano) un match alla fine di Prima e Seconda. Serie D, Girone F. 18 reti: Sparacello (Aquila) 16 reti: Infantino (Notaresco) 15 reti: Di Renzo (Aquila) 13 reti: Kouko (Ancona) 12 reti: Spinosa (Ostiamare) 11 reti: Gallo (Castelfidardo) 10 reti: Braconi (Vigor Senigallia), Zini (Ancona), Maio (Atletico Ascoli), Pierfederici (Recanatese), Curatolo (Sora), Romano (Termoli), Carpani...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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