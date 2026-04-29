Caccia al bomber Ferreyra e Carboni Una stagione d’oro

Le classifiche dei marcatori dalla Prima Categoria alla Seconda sono state ufficialmente confermate, con Ferreyra e Carboni che si distinguono come i principali goleador delle rispettive categorie. Le liste definitive sono state pubblicate e sono ora disponibili in forma completa. La stagione sportiva si avvia alla conclusione, mentre si intensificano le gare decisive per la conquista dei titoli di miglior realizzatore.

Pongetti Definitive le classifiche dei marcatori dall’Eccellenza alla Seconda, che riportiamo integralmente. Manca un turno alla fine della D. Serie D, Girone F. 17 reti: Sparacello (Aquila) 16 reti: Infantino (Notaresco) 15 reti: Di Renzo (Aquila) Eccellenza. 14 reti: Cordella (Fermignanese) 13 reti: Fofi (Fermana), Fiorani (Urbino) 11 reti: Castillo (Fermana), Minnozzi (Jesina) 10 reti: Torelli (Montecchio Gallo) 9 reti: Carta (Montecchio Gallo), Cicarevic (Fermana), Altobello (Urbino) 8 reti: Carmona Ramirez (Fermana), Iacovoni (Fermignanese), Ferretti (Montefano) 7 reti: Costa Ferreira (Trodica), Moscati (Tolentino), Perpepaj...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Caccia al bomber. Ferreyra e Carboni. Una stagione d’oro Notizie correlate Caccia al bomber. Ferreyra (Fc Osimo) insidia PagliardiniPongetti Non si muove la classifica dei marcatori in serie D almeno al vertice dove restano gli aquilani Sparacello e Di Renzo, ma salgono con gol... Caccia al bomber. Ferreyra (Fc Osimo) non si ferma piùPongetti L’Aquila continua a perdere, ma il suo bomber Di Renzo continua a segnare e si conferma capocannoniere del girone F di serie D staccando il... Una raccolta di contenuti Si parla di: Caccia al bomber. Sparacello e Di Renzo sempre al comando. Caccia al bomber. Ferreyra mattatore. E’ arrivato a 19 centriCampionato di serie D fermo e dunque fermi anche i bomber nell’ultimo fine settimana ma si sono giocati regolarmente tutti i tornei dilettantistici regionali dove poco cambia in vetta ai marcatori. ilrestodelcarlino.it Caccia al bomber. Ferreyra imbattibile. Shtjefanaku prometteL’Aquila del marchigiano Fucili, tecnico ex Fossombrone subentrato da poco a Pochesci, risale con i gol dei bomber: 19 reti in due per i due attaccanti della squadra abruzzese, Di Renzo e Sparacello, ... ilrestodelcarlino.it