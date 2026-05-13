Caccia ai kalashnikov usati per le intimidazioni | al setaccio i padiglioni dello Zen ispezioni in case e garage

Nella notte, le forze dell'ordine hanno avviato controlli straordinari nei padiglioni dello Zen, oltre che in appartamenti, garage e spazi comuni della zona. L’obiettivo è trovare armi, in particolare kalashnikov usate negli ultimi mesi per intimidazioni rivolte a imprenditori e commercianti. Le operazioni sono state condotte da team di carabinieri e polizia che stanno eseguendo ispezioni per verificare eventuali materiali illegalmente detenuti.

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