Caccia ai kalashnikov usati per le intimidazioni | al setaccio i padiglioni dello Zen ispezioni in case e garage
Nella notte, le forze dell'ordine hanno avviato controlli straordinari nei padiglioni dello Zen, oltre che in appartamenti, garage e spazi comuni della zona. L’obiettivo è trovare armi, in particolare kalashnikov usate negli ultimi mesi per intimidazioni rivolte a imprenditori e commercianti. Le operazioni sono state condotte da team di carabinieri e polizia che stanno eseguendo ispezioni per verificare eventuali materiali illegalmente detenuti.
Al setaccio i padiglioni dello Zen, appartamenti, garage, spazi comuni. Squadre di carabinieri e polizia hanno avviato la scorsa notte i controlli straordinari alla ricerca delle armi utilizzate in questi mesi per mettere a segno le intimidazioni ai danni di imprenditori e commercianti. Si.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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