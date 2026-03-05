Lo spettacolo di stand up comedy di Laura Formenti ai Cantieri | aprono le donne dello Zen

Al Cantieri si è tenuto uno spettacolo di stand up comedy con Laura Formenti, mentre allo Spazio Donna Zen si è svolta la rassegna “Corpi indisciplinati – libri, risate, parole necessarie”. La manifestazione è promossa dall’associazione Handala e festeggia gli 11 anni di attività del presidio sociale e culturale nel quartiere Zen di Palermo. La rassegna prosegue con altri eventi dedicati alla cultura e alla solidarietà.

Il secondo appuntamento è in programma giovedì 6 marzo, alle 17.30, allo Spazio Donna Zen, in via Agesia di Siracusa (di fronte al civico 15), si terrà la presentazione del libro "L'umorismo non salverà il mondo ma salverà te dal mondo!" (Sperling & Kupfer) della comica e autrice Laura Formenti. A dialogare con l'autrice sarà Celeste Siciliano. L'incontro propone una riflessione sul ruolo dell'umorismo come strumento di lettura del presente e come forma di resistenza quotidiana, tra ironia, satira e osservazione sociale.