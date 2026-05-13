Nelle ultime ore, le forze dell'ordine hanno condotto un'ampia operazione tra case e garage nello Zen, con l'obiettivo di rintracciare armi da fuoco. Durante le perquisizioni, sono stati trovati diversi fucili Kalashnikov nascosti all’interno di alcuni garage. Contestualmente, è stato disposto un rafforzamento immediato dei controlli nelle aree interessate, senza specificare chi abbia dato l’ordine.

? Punti chiave Dove sono stati nascosti i fucili durante le perquisizioni nei garage?. Chi ha ordinato l'immediato potenziamento dei presidi nelle zone colpite?. Come riusciranno i sequestri a bloccare il traffico di armi pesanti?. Quali sono le conseguenze per i commercianti colpiti dalle raffiche?.? In Breve Prefetto Massimo Mariani dispone potenziamento presidi a Sferracavallo e nello Zen.. Operazioni mirano a colpire traffico armi e intimidazioni contro commercianti locali.. Controlli capillari su persone, scooter e auto tramite posti di blocco strategici.. Perquisizioni estese a case, garage e depositi privati per rintracciare fucili.. Le forze dell’ordine hanno dato il via alla scorsa notte a un massiccio piano di controlli nei padiglioni dello Zen, puntando a individuare i kalashnikov usati per le recenti intimidazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caccia ai Kalashnikov: raid massicci tra case e garage allo Zen

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