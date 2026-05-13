Caccia ai Kalashnikov | raid massicci tra case e garage allo Zen

Da ameve.eu 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore, le forze dell'ordine hanno condotto un'ampia operazione tra case e garage nello Zen, con l'obiettivo di rintracciare armi da fuoco. Durante le perquisizioni, sono stati trovati diversi fucili Kalashnikov nascosti all’interno di alcuni garage. Contestualmente, è stato disposto un rafforzamento immediato dei controlli nelle aree interessate, senza specificare chi abbia dato l’ordine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Punti chiave Dove sono stati nascosti i fucili durante le perquisizioni nei garage?. Chi ha ordinato l'immediato potenziamento dei presidi nelle zone colpite?. Come riusciranno i sequestri a bloccare il traffico di armi pesanti?. Quali sono le conseguenze per i commercianti colpiti dalle raffiche?.? In Breve Prefetto Massimo Mariani dispone potenziamento presidi a Sferracavallo e nello Zen.. Operazioni mirano a colpire traffico armi e intimidazioni contro commercianti locali.. Controlli capillari su persone, scooter e auto tramite posti di blocco strategici.. Perquisizioni estese a case, garage e depositi privati per rintracciare fucili.. Le forze dell’ordine hanno dato il via alla scorsa notte a un massiccio piano di controlli nei padiglioni dello Zen, puntando a individuare i kalashnikov usati per le recenti intimidazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

caccia ai kalashnikov raid massicci tra case e garage allo zen
© Ameve.eu - Caccia ai Kalashnikov: raid massicci tra case e garage allo Zen
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Caccia ai kalashnikov usati per le intimidazioni: al setaccio i padiglioni dello Zen, ispezioni in case e garage

Colpi di kalashnikov a Sferracavallo, trovata allo Zen l'auto usata dal commando armatoHanno agito in tre, arrivando a Sferracavallo a bordo di una Fiat Panda di colore rosso che, dopo la raffica con un kalashnikov, hanno abbandonato...

Si parla di: Caccia ai kalashnikov mai trovati del clan Lo Piccolo. Uno fu regalato da Angelo Santapaola; Palermo, colpi di fucile e di pistola contro un panificio e una macelleria dello Zen.

Raid sulle auto, alba amara a Ferrara. Strage di finestrini, caccia ai vandali: Sono ragazziniBologna, 27 aprile 2026 – Sette vetri ho rotto fra’ e tu? Gli sbirri non ci fanno un c…. Uno di loro con un calcio manda in frantumi lo specchietto di un’auto. Gli amici lo filmano con un telefonino ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web