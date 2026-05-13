Buttafuoco | ‘Ho solo applicato le regole La Biennale non altera la realtà la fotografa’

Il presidente della Biennale ha spiegato di aver seguito le norme stabilite senza influenze politiche nel caso riguardante la partecipazione della Russia. Ha affermato che la manifestazione si limita a rappresentare la realtà attraverso le sue esposizioni, senza modificarla o intervenire sui contenuti. La sua dichiarazione arriva in risposta alle controversie sollevate sulla gestione delle partecipazioni e sulle decisioni adottate in ambito artistico e istituzionale.

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