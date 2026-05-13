Buttafuoco | ‘Ho solo applicato le regole La Biennale non altera la realtà la fotografa’
Il presidente della Biennale ha spiegato di aver seguito le norme stabilite senza influenze politiche nel caso riguardante la partecipazione della Russia. Ha affermato che la manifestazione si limita a rappresentare la realtà attraverso le sue esposizioni, senza modificarla o intervenire sui contenuti. La sua dichiarazione arriva in risposta alle controversie sollevate sulla gestione delle partecipazioni e sulle decisioni adottate in ambito artistico e istituzionale.
Il presidente della Biennale torna sul caso Russia: “Ho applicato le regole, non decisioni politiche” e rilancia: “La Biennale fotografa la realtà, non la altera” Buttafuoco è infatti al centro delle polemiche per aver accolto larichiesta della Russiadi partecipare alla 61esima edizione dell’Esposizione. La vicenda ha assunto rapidamente una dimensione non solo istituzionale ma anche ideologica, alimentando un acceso dibattito traposizioni favorevoli e contrarie. Tra i protagonisti del confronto soprattutto Giuli,amico personaledel presidente della Biennale. Il ministro della Cultura ha espresso una posizione netta econtraria alla partecipazione russa.🔗 Leggi su Ildifforme.it
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