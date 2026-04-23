Giuli diserta la Biennale e lascia Buttafuoco da solo | le pillole del giorno

Durante la recente edizione della Biennale di Venezia, l'esposizione curata da Pietrangelo Buttafuoco ha suscitato diverse polemiche legate alla presenza di artisti ritenuti vicini a Vladimir Putin. Tra i vari sviluppi della giornata, uno dei più rilevanti è stata l'assenza di uno dei partecipanti principali, che ha deciso di non presentarsi all'evento. Nel frattempo, un altro protagonista ha scelto di rimanere da solo all'inaugurazione.

Con la Biennale di Venezia targata Pietrangelo Buttafuoco le polemiche non finiscono mai. Ed è sempre per colpa della partecipazione degli artisti cari a Vladimir Putin. Nei palazzi del potere romano si narra di scontri epici tra l’intellettuale siciliano e Giorgia Meloni, per non parlare di un presunto colloquio a tu per tu con Giovanbattista Fazzolari: «Roba da far tremare i muri». Fatto sta che rimarrà lui, Buttafuoco, da solo, a inaugurare la Biennale: l’assenza governativa rappresenta «una cosa mai vista» nella storia dell’istituzione veneziana. Addirittura, anche il Padiglione Italia verrà aperto senza la presenza del ministro della Cultura Alessandro Giuli, che diserterà completamente la manifestazione.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Giuli diserta la Biennale e lascia Buttafuoco da solo: le pillole del giorno Notizie correlate Il gelo tra Giuli e Buttafuoco incendia la Biennale: il ministro diserta la cerimonia ufficiale a VeneziaVenezia – Non c’è pace per la 61ª Esposizione Internazionale d’Arte, la Biennale di Venezia. Biennale, il governo contro Buttafuoco: Giuli chiede le dimissioni di GregorettiIl caso Biennale di Venezia diventa uno scontro politico sempre più esplicito tra il governo e il presidente della fondazione Pietrangelo Buttafuoco. Contenuti e approfondimenti Giuli diserta la Biennale e lascia Buttafuoco da solo: le pillole del giornoContinua il gelo tra il ministro Giuli e il presidente della Biennale Buttafuoco. Che ha avuto anche un colloquio turbolento con ... lettera43.it Il gelo tra Giuli e Buttafuoco incendia la Biennale: il ministro diserta la cerimonia ufficiale a VeneziaPadiglione della Russia alla Biennale, il ministro Alessandro Giuli invia a Venezia il suo vice. Coda di veleni dopo la lettera Ue e il braccio di ferro sulle dimissioni di Tamara Gregoretti. Cresce ... quotidiano.net