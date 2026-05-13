Buttafuoco | Chi fa polemica non sa niente ignorano regole e statuto dell’istituzione

Il presidente di un'istituzione ha commentato le recenti polemiche, affermando che chi le solleva non conosce le regole e lo statuto dell'organizzazione. Ha sottolineato che, in un momento di conflitto, tutti i soggetti coinvolti sono presenti e partecipano come attori ufficiali. La sua dichiarazione mira a chiarire il ruolo di ciascuno e a ribadire la correttezza delle presenze nelle vicende in corso.

(Adnkronos) – “C’è la guerra in corso e tutti gli attori e i soggetti me li ritrovo presenti. Arrivano perché partecipanti. C’è un equivoco terribile che dice: ‘non bisogna invitare la Russia’. Ma noi non invitiamo”. E ancora: “Non sanno che cos’è la Biennale, non conoscono le regole, le leggi, lo statuto. Niente di niente”.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Non capisco la polemica sul padiglione sella #Russia alla #Biennale di #Venezia. Per me ha ragione #Buttafuoco, perché l'arte è sempre libera (e vale anche per il padiglione di #Israele). Credo anche che ogni #libro debba poter essere pubblicato, perfino il x.com

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