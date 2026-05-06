Il ministro della Giustizia ha incaricato un avvocato di agire legalmente contro la trasmissione televisiva e la società di produzione, accusandoli di aver danneggiato la sua immagine e quella dell’istituzione che rappresenta. La causa riguarda presunte affermazioni e contenuti trasmessi durante un programma di approfondimento, che sarebbero stati lesivi della reputazione del ministro e delle istituzioni giudiziarie. La richiesta si basa su una presunta diffamazione attraverso il mezzo televisivo.

“Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha dato mandato all’avvocato Giulio Micioni del Foro di Roma, per avviare azione risarcitoria in sede civile nei confronti di Bianca Berlinguer e di Mediaset, a seguito del sostegno alla diffusione di notizie relative al ‘caso Minetti’, andate in onda durante la puntata della trasmissione ‘E’ sempre carta bianca’ del 28 aprile 2026?. È quanto si legge in una nota di via Arenula. “Si tratta di notizie e dichiarazioni (per le quali si è resa necessaria la smentita in diretta dello stesso Ministro) considerate lesive dell’immagine dell’uomo e della istituzione che Egli rappresenta – si legge nella nota -.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Minetti, Nordio fa causa a ‘Carta Bianca’ e Mediaset: “Lesa immagine dell’uomo e dell’Istituzione”

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