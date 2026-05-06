Nordio fa causa a Bianca Berlinguer e a Mediaset | Notizie e dichiarazioni lesive dell’uomo e dell’istituzione

Da secoloditalia.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro della Giustizia ha annunciato di aver presentato una causa civile contro la giornalista e la rete televisiva coinvolte in una trasmissione radio-tv. La causa riguarda presunte dichiarazioni e notizie che sarebbero state lesive della sua persona e dell’istituzione che rappresenta. La vicenda nasce dal supporto dell’emittente alle informazioni relative a un caso giudiziario discusso durante una puntata del programma televisivo.

Carlo Nordio non ci sta. Il ministro della Giustizia avvierà un’azione risarcitoria in sede civile nei confronti di Bianca Berlinguer e di Mediaset, a seguito del sostegno alla diffusione di notizie relative al ‘caso Minetti’, durante la puntata della trasmissione ‘E’ sempre carta bianca’. Durante la quale il giornalista Sigfrido Ranucci – poi scusatosi – aveva riferito di una pista su presunte visite del Guardasigilli al ranch in Uruguay di Minetti e del compagno. Per il ministero “si tratta di notizie e dichiarazioni considerate lesive dell’immagine dell’uomo e della istituzione che egli rappresenta”. Nordio fa causa a Bianca Berlinguer e a Mediaset.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Nordio fa causa a Bianca Berlinguer e a Mediaset: “Notizie e dichiarazioni lesive dell’uomo e dell’istituzione”

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