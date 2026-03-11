Statali 209 euro al mese in più in busta paga | ecco da quando
Per circa 200.000 dipendenti delle Funzioni centrali, tra cui ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici, è prevista una maggiorazione di 209 euro al mese in busta paga. La bozza di contratto collettivo nazionale per il triennio 2025-2027 sarà discussa all’ARAN a partire dall’11 marzo 2026. La decisione riguarda i salari di questi lavoratori pubblici.
Per i circa 200.000 dipendenti delle Funzioni centrali (ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici), è in arrivo la bozza di contratto collettivo nazionale per il triennio 2025-2027, discussa all’ARAN a partire dall’11 marzo 2026. Le tabelle allegate prevedono aumenti tabellari a regime differenziati per categoria: fino a 119,60 euro lordi mensili per gli operatori, 125,90 euro per gli assistenti, 152,90 euro per i funzionari e un massimo di 208,80 euro per le elevate professionalità (quasi 209 euro). Si tratta di incrementi legati alle qualifiche, che seguono il precedente contratto 2022-2024 (aumento medio di 165 euro, firmato un anno fa senza la CGIL, contraria per il mancato pieno recupero dell’inflazione). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
