Busta paga in arrivo aumenti da 185 euro al mese per 1,3 milioni di lavoratori | ecco per chi

Una busta paga più ricca, con aumenti da quasi 200 euro al mese che in realtà sono, complessivamente, ancora più alti fino a superare i 400 euro. Il rinnovo del contratto del comparto Istruzione e ricerca porterà un importante aumento di stipendio per gli insegnanti e il personale amministrativo delle scuole italiane. La firma del rinnovo non è ancora arrivata, ma è attesa nei prossimi giorni. Un aumento in busta paga che riguarda 1,3 milioni di lavoratori, tra cui 850mila docenti. Per gli insegnanti parliamo di aumenti fino a 185 euro al mese. La firma potrebbe arrivare l’1 aprile, secondo il presidente dell’Aran, Antonio Naddeo, e riguarda il rinnovo contrattuale per la parte economica del triennio 2025-2027. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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