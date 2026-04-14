Alla scoperta dei giovanissimi talenti Under10 del calcio | c' è la ' Comacchio Champions Cup'
Dal 16 al 19 aprile, Comacchio ospiterà la Comacchio Champions Cup, un torneo internazionale dedicato alle squadre Under 10. L'evento coinvolgerà giovani calciatori provenienti da diverse nazioni, offrendo loro la possibilità di confrontarsi in incontri ufficiali sul campo. La manifestazione si svolgerà nelle strutture sportive della città, con match programmati durante tutto il fine settimana.
Dal 16 al 19 aprile, Comacchio diventerà il palcoscenico del calcio giovanile internazionale ospitando la Comacchio Champions Cup, torneo dedicato alle categorie Under 10. L’evento, che parte giovedì 16 alle 18 con una cerimonia allo stadio H. Luiz Bellini, vedrà la partecipazione di 24 squadre.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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