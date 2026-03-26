a legnago evento alla scoperta dei talenti musicali del territorio

Il 28 marzo a Legnago, presso il locale Ohperbacco, si svolgerà una serata dedicata alla musica dal vivo. L’evento prevede la partecipazione di artisti locali, tra emergenti e già affermati, che si esibiranno interpretando brani propri o cover di canzoni note. L’appuntamento inizia alle 19 e offre al pubblico diverse performance musicali in un contesto informale.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Biancarosa Onlus e i Centri Giovanili Don Mazzi, con un intento preciso: organizzare evento nel quale i giovani musicisti, cantautori e performer possano esprimersi liberamente. «Siamo molto felici di essere al fianco dell'Associazione Biancarosa nella tappa di Legnago 2026. - dichiara Giovanni Mazzi, Presidente dei Centri Giovanili Don Mazzi - La musica è il sempre al centro delle nostre attività educative ed è il motore di cui questi ragazzi hanno assolutamente necessità. Buone Vibrazioni a tutti coloro che saranno presenti sabato 28 marzo al Ohperbacco di Legnago!». Durante tutta la durata dell'evento sarà garantito servizio di bar, aperitivo, per offrire al pubblico un'esperienza completa di intrattenimento e socializzazione. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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