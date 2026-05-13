Buon compleanno Senta Berger Stevie Wonder Stefano Tacconi…

Oggi si festeggiano diversi compleanni: tra i festeggiati ci sono artisti, sportivi e figure pubbliche provenienti da vari settori. Tra loro ci sono cantanti, ex calciatori, politici e musicisti, alcuni noti per le loro carriere di lunga data, altri per le attività più recenti o per il loro contributo in ambiti specifici. La giornata segna un'occasione per ricordare le diverse personalità che compiono gli anni.

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Buon compleanno Tony Renis, Lukaku, Senta Berger, Alvar Gonzalez Palacios, Giuliano Amato, Luciano Benetton, Maurizio Bertucci, Stevie Wonder, Emma Fattorini, Francesco Pigliaru, Stefano Tacconi, Roberto Occhiuto, Sergio Assisi, Paola Pessot, Salvio Simeoli, Matias Lequi, Michele Marconi, Gabriel Silva, Niccolò Centioni. Oggi 13 maggio compiono gli anni: Romelu Lukaku, calciatore; Marcella Girelli (suor Luisa, 105 anni), religiosa, giusta fra le nazioni; Giuseppe di Falco, vescovo; Edoardo Lualdi Gabardi, pilota auto; Ida Coppini, pittrice; Luciano Benetton, imprenditore, politico, dirigente sportivo; Alvar Gonzalez Palacios, storico dell’arte; Giuliano Amato, politico, giurista; Rosario Ardica, politico; Sergio Gobbi, regista, sceneggiatore, produttore; Tony Renis (Elio Cesari), cantautore, attore, discografico.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Senta Berger, Stevie Wonder, Stefano Tacconi… ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Buon compleanno Stefano Fiore, Gianluca Mancini, Patric…Buon compleanno Sandro Piccinini, Patric, Aldo Alessandro Mola, Mauro della Porta Raffo, Carlo Pelanda, Valeria d’Obici, Mattia Sbragia, Venera... Buon compleanno Stefano Porrà, Augusto Maccioni, Emily Blunt…Buon compleanno Stefano Porrà, Augusto Maccioni, Paul Morrissey, Mirco Bergamasco, Emily Blunt, Ennio Rega, Laura Olivari, Elisabetta Pozzi, Maria...