Buon compleanno Stefano Porrà Augusto Maccioni Emily Blunt…

Stefano Porrà, controllore di volo e musicista, festeggia il suo compleanno a causa di una ricorrenza speciale. La sua carriera nel settore aeronautico si intreccia con la passione per la musica, che coltiva nel tempo libero. Oggi riceve auguri da colleghi e amici, mentre si prepara a celebrare con una piccola festa. La giornata si anima con i ricordi di momenti condivisi e progetti futuri. La sua giornata si conclude con un sorriso e tanta allegria.

Buon compleanno Stefano Porrà, Augusto Maccioni, Paul Morrissey, Mirco Bergamasco, Emily Blunt, Ennio Rega, Laura Olivari, Elisabetta Pozzi, Maria Gaetana Greco, Renata Briano, Guglielmo Vaccaro. Oggi 23 febbraio compiono gli anni: Stefano Porrà, controllore di volo, musicista; Augusto Maccioni, giornalista; Marco Savioni, ex calciatore Lecco; Willy Colombini, attore, sceneggiatore; Giovanni de Angelis, scultore; Salvatore Brullo, botanico; Maria Teresa Conti, pianista; Ferdinando di Orio, medico, politico; Edoardo Nevola, attore, cantante, compositore; Gabriele Pagliuzzi, politico, imprenditore; Laura Olivari, cantante; Giorgio Stirano, ingegnere. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

