Buon compleanno Stefano Fiore Gianluca Mancini Patric…

Oggi si festeggiano i compleanni di diversi personaggi pubblici. Tra loro ci sono ex calciatori, commentatori sportivi e altri professionisti del mondo dello spettacolo e della cultura. La giornata è dedicata a coloro che hanno raggiunto un nuovo anno di vita, con messaggi di auguri e celebrazioni sui social e nelle cerimonie private. Sono state condivise immagini e ricordi legati alle carriere e alle esperienze di ciascuno di loro.

Buon compleanno Sandro Piccinini, Patric, Aldo Alessandro Mola, Mauro della Porta Raffo, Carlo Pelanda, Valeria d’Obici, Mattia Sbragia, Venera Padua, Fabio Granata, Fucsia Nissoli, Riccardo Patrese, Giorgio Zanin, Stefano Fassina, Paola Perego, Victoria Adams Beckham, Stefano Fiore, Raffaele Palladino, Francesco Migliore, Mehdi Benatia, Gianluca Mancini. Oggi 17 aprile compiono gli anni: Ermanno Detti, giornalista, saggista, scrittore; Nicolò Deligia, ex pentatleta; Paolo Urso, vescovo; Agostino Vallini, cardinale; Mario Brenta, regista, sceneggiatore, direttore fotografia; Aldo Alessandro Mola, storico, scrittore; Francesco Guido....🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Stefano Fiore, Gianluca Mancini, Patric… Notizie correlate Buon compleanno Sal da Vinci, Gianluca Grignani, Russell CroweBuon compleanno Ezio Greggio, Daniela Santanchè, Giancarlo Perna, Gualtiero Bassetti, Stefano de Luca, Francis Ford Coppola, Gerhard Schroeder,... Buon compleanno Stefano Porrà, Augusto Maccioni, Emily Blunt…Buon compleanno Stefano Porrà, Augusto Maccioni, Paul Morrissey, Mirco Bergamasco, Emily Blunt, Ennio Rega, Laura Olivari, Elisabetta Pozzi, Maria... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Buon compleanno Stefano Fiore, Gianluca Mancini, Patric…; Fiore: La squadra sta pensando a un grande obiettivo, la Coppa Italia; Stefano Fiore lancia il Cagliari: Leggermente favorito per la salvezza; Fiore: La squadra più importante della mia carriera? La Lazio. Stefano FIORE dice la sua sul momento della LAZIO e del calcio italiano dopo la mancata qualificazione ai Mondiali: così nell'intervista... #Lazio #SSLazio #LazioNews #LazionewsEu #ForzaLazio #Fiore #StefanoFiore #intervista - facebook.com facebook