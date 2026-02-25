Puglia clamoroso | nei conti della sanità buco da 460 milioni

Un buco potenziale da 460 milioni di euro nei conti della sanità pugliese agita il primo vero Consiglio regionale dell’era Antonio Decaro. Il dato, emerso dai preconsuntivi delle Asl, è ancora grezzo e dovrà essere consolidato: fonti regionali spiegano che il disavanzo effettivo potrebbe ridursi a circa 360 milioni. Ma la sostanza non cambia: l a situazione è grave e impone scelte difficili. La Puglia è sottoposta a Piano operativo, con affiancamento dei ministeri di Economia e Salute. Se il disavanzo non venisse colmato, scatterebbe automaticamente l’aumento dell’addizionale Irpef fino al tetto massimo del 3,33%. Il commissariamento non è considerato un rischio concreto, ma la leva fiscale sì: nel 2025 diverse Regioni sono già state costrette ad alzare le aliquote. Il 10 marzo la Regione si confronterà con il Ministero dell’Economia per una prima verifica sui conti e sul Piano operativo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

