Brugola punta sull’Italia | ricavi in crescita e nuove assunzioni

L'azienda Brugola ha annunciato un aumento dei ricavi e piani di assunzione in Italia, concentrandosi sull'espansione nel mercato nazionale. Nel frattempo, si è saputo che la società ha deciso di vendere il suo stabilimento negli Stati Uniti. Questa scelta solleva domande sul futuro occupazionale in Brianza, dove l'azienda ha sede, e sul possibile impatto del rientro dei capitali statunitensi sull'occupazione locale.

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? Domande chiave Perché Brugola ha deciso di vendere lo stabilimento negli Stati Uniti? Come influirà il rientro dei capitali americani sull'occupazione in Brianza? Quali nuove tecnologie svilupperà l'azienda con i ricavi del primo quadrimestre? Cosa cambierà nel modello di business dopo il centenario del gruppo??? In Breve Ricavi primi quattro mesi 2026 a 57 milioni con Ebitda al 10%. Cessione stabilimento USA conclusa ad aprile per concentrare capitali in Italia. 22 nuovi assunti nel .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brugola punta sull’Italia: ricavi in crescita e nuove assunzioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Brugola, addio agli Usa per crescere in Italia. Più ricavi e assunzioniRicavi netti aumentati di oltre il 7% rispetto allo stesso periodo dell’anno passato. McDonald’s punta sull’Italia: 7 nuovi ristoranti e 280 assunzioni? Cosa scoprirai Dove si svolgeranno esattamente i nuovi incontri per il recruiting? Quali sono le mansioni specifiche richieste per i nuovi addetti?...