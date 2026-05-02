McDonald’s punta sull’Italia | 7 nuovi ristoranti e 280 assunzioni

McDonald’s annuncia l’apertura di sette nuovi ristoranti in Italia, con un piano di assunzioni che prevede 280 posti di lavoro. I nuovi punti vendita saranno collocati in diverse città del paese, con incontri di recruiting programmati in specifici luoghi per la selezione dei candidati. Le posizioni offerte riguardano principalmente ruoli di baristi, addetti alla ristorazione e responsabili di sala, con requisiti e mansioni definite nelle offerte di lavoro.

? Cosa scoprirai Dove si svolgeranno esattamente i nuovi incontri per il recruiting?. Quali sono le mansioni specifiche richieste per i nuovi addetti?. Come funzionerà il percorso di selezione itinerante nelle province?. Chi potrà candidarsi per i nuovi posti di lavoro disponibili?.? In Breve Piano di espansione strategica con obiettivi di crescita fissati entro l'anno 2029.. Nuove sedi previste a Tivoli, Brusciano, Augusta Aldo Moro, Villa Verucchio, Sapri e Genova.. Selezione personale tramite McItalia Job Tour con circa 40 operatori per ogni locale.. L'azienda gestisce attualmente 750 punti vendita con 38.000 dipendenti su scala nazionale..🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - McDonald’s punta sull’Italia: 7 nuovi ristoranti e 280 assunzioni Notizie correlate Leggi anche: Kfc accelera in Italia: 35 milioni per aprire nuovi ristoranti e 800 assunzioni nel 2026 Leggi anche: Chery punta sull’Italia: nuovi marchi cinesi e rilancio Freelander, l’offensiva auto in arrivo entro il 2027. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: A Genova apre un nuovo McDonald’s: al via le selezioni per 36 nuove assunzioni; McDonald’s e Netflix: al via la collaborazione globale per l'Happy Meal di Stranger Things; Al via le selezioni McDonald’s: 50 posti per il nuovo ristorante; Rothschild Redburn alza il rating su McDonald’s dopo il reset del valore. Greco: «Insieme a Casa Ronald McDonald e ai partner, ci piace sognare un mondo in cui ogni famiglia ha tutto ciò di cui ha bisogno per garantire al proprio bambino la migliore terapia ospedaliera» - facebook.com facebook