Brugola addio agli Usa per crescere in Italia Più ricavi e assunzioni

La società ha registrato un incremento dei ricavi netti superiore al 7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Da gennaio, sono stati assunti ventidue nuovi dipendenti, portando il totale delle assunzioni negli ultimi dodici mesi a 82. L’azienda ha deciso di lasciare gli Stati Uniti per concentrarsi sul mercato italiano, puntando sulla crescita nel nostro paese.

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