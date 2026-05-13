Brugola addio agli Usa per crescere in Italia Più ricavi e assunzioni

Da ilgiorno.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La società ha registrato un incremento dei ricavi netti superiore al 7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Da gennaio, sono stati assunti ventidue nuovi dipendenti, portando il totale delle assunzioni negli ultimi dodici mesi a 82. L’azienda ha deciso di lasciare gli Stati Uniti per concentrarsi sul mercato italiano, puntando sulla crescita nel nostro paese.

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Ricavi netti aumentati di oltre il 7% rispetto allo stesso periodo dell’anno passato. Ventidue dipendenti assunti da gennaio, che si vanno ad aggiungere ai 60 ingressi degli scorsi dodici mesi. E davanti prospettive che confermano questa dinamica anche per il resto dell’anno. Numeri più che positivi, frutto della capacità di trovare nuovi clienti e sviluppare prodotti. Numeri che parlano italiano, visto che con aprile è stata completata la cessione dello stabilimento negli Usa, ritenuto non più strategico. Brugola Oeb rafforza sempre più il suo posizionamento industriale in Italia e nel primo quadrimestre di quest’anno registra un’ulteriore espansione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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