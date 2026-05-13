Bridgerton 5 | Netflix svela quando arriveranno i nuovi episodi

Netflix ha annunciato la data di uscita della quinta stagione di Bridgerton, confermando quando i fan potranno vedere i nuovi episodi. La piattaforma di streaming ha fornito dettagli specifici riguardo all’arrivo del capitolo dedicato alla storia di Francesca, senza altre anticipazioni sui contenuti. La data di pubblicazione è stata comunicata ufficialmente, consentendo agli spettatori di programmare l’attesa.

La piattaforma di streaming ha aggiornato i fan sull'uscita in streaming del capitolo della serie dedicato alla storia di Francesca. Netflix ha svelato quando arriverà la stagione 5 di Bridgerton, la serie tratta dai romanzi di Julia Quinn. I fan dello show prodotto da Shonda Rhimes non dovranno attendere troppo a lungo grazie alla scelta di iniziare le riprese dei nuovi episodi a marzo. Un'attesa più breve del previsto Bridgerton, infatti, tornerà sugli schermi televisivi nel 2027, come confermato oggi da Bela Bajaria durante la presentazione dei contenuti in arrivo prossimamente in streaming. La seconda parte della quarta stagione, di cui potete leggere la nostra recensione, aveva debuttato su Netflix il 26 febbraio e poche settimane dopo è iniziato il .🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Bridgerton Season 5: What Happens Next for Eloise and Francesca

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