Netflix svela i protagonisti di Bridgerton 5 ma i fan si infuriano | Personaggio totalmente rovinato

Netflix ha annunciato i protagonisti della quinta stagione di Bridgerton, suscitando reazioni negative tra i fan. Alcuni utenti si sono lamentati sui social, affermando che alcuni personaggi sono stati completamente rovinati rispetto alle stagioni precedenti. La produzione della nuova stagione è attualmente in corso, e tra le notizie condivise ci sono anche dettagli sui ruoli e le trame che vedranno protagonisti i personaggi principali.

“Non temete, carissimi lettori, perché una certa contessa ritroverà l’amore.La quinta stagione di Bridgerton è attualmente in produzione”. Gli account di Netflix e della celebre serie tv firmata Shonda Rhimes, hanno annunciato i protagonisti (o meglio le protagoniste ) della quinta stagione della serie basata sui libri best seller di Julia Quinn. Non appena finita la quarta stagione, tutti i fan avevano lanciato teorie, Eloise o Francesca, chi sarebbe stata la sorella Bridgerton protagonista della prossima stagione? A sciogliere il dubbio è arrivato oggi un breve trailer che spoilera: la contessa Francesca Bridgerton, sposata Stirling, potrà rivivere un nuovo amore dopo la morte del suo amato John. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Netflix svela i protagonisti di Bridgerton 5, ma i fan si infuriano: “Personaggio totalmente rovinato” Articoli correlati Leggi anche: La serie cult di Netflix si conclude in gloria ma lasciando i fan in sospeso riguardo a uno dei suoi protagonisti One Piece, creatore svela: "I piani per la serie netflix sono molto più grandi di quanto i fan si immaginino"La seconda stagione del live-action Netflix di One Piece non sarà una semplice continuazione, ma un'espansione radicale, pensata per rompere le... Bridgerton: 5 personaggi che non vediamo in Bridgerton 4 e non vengono nemmeno ricordati #netflix Contenuti utili per approfondire Netflix svela Temi più discussi: Scooby-Doo: Netflix svela i protagonisti della sua serie live-action; Mare Fuori 6, il finale svela il destino di tutti i personaggi: cos'è successo nei nuovi episodi; Scooby-Doo: Netflix svela il cast della serie live-action; Ci sarà anche un ex del MCU nel cast del live-action di Scooby-Doo. Bridgerton 5, Netflix mostra le prime immagini: Francesca e Michaela, le protagoniste, vivranno la prima storia d'amore queer della sagaUn mese dopo la fine della quarta stagione, sono state annunciate le riprese di Bridgerton 5 su Netflix: protagonista sarà la prima storia d'amore queer della saga ... vogue.it Bridgerton 5 è ufficiale: Netflix svela la trama e i nuovi protagonisti!A poche settimane dalla conclusione di Bridgerton 4, la piattaforma di streaming on demand Netflix ha annunciato di aver appena iniziato le riprese della prossima stagione della popolare serie tv prod ... serial.everyeye.it Scooby-Doo torna in versione live-action: Netflix svela il cast che interpreterà gli storici personaggi x.com Scooby-Doo: Netflix svela il cast della serie live-action #scoobydooserie #Netflix #liveaction #thinkmovies - facebook.com facebook