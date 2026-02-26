Heated Rivalry 2 | il creatore della serie svela quando arriveranno i nuovi episodi

Il creatore della serie ha annunciato i tempi di uscita dei prossimi episodi, confermando quando i fan potranno aspettarsi nuovi sviluppi. La conferma arriva a seguito delle recenti anticipazioni, lasciando intendere un ritorno imminente per la trama. La data di uscita è stata comunicata ufficialmente, generando attesa tra gli spettatori che seguono da vicino ogni aggiornamento.

Lo showrunner dell'adattamento televisivo dei romanzi scritti da Rachel Reid ha svelato degli aggiornamenti sul secondo capitolo della storia. Il creatore di Heated Rivalry ha aggiornato i fan in attesa di vedere nuovi episodi svelando quando dovrebbe arrivare sugli schermi la stagione 2 della serie tratta dai romanzi scritti da Rachel Reid. Durante un'intervista rilasciata a CBS Morning, è stato infatti svelato il piano ideato per la produzione delle prossime puntate dello show. Jacob Tierney ha assicurato che si sta cercando di far ricominciare il lavoro sul set di Heated Rivalry "il prima possibile". Lo showrunner della serie, ospite dello show insieme al produttore Brendan Brady, ha quindi aggiunto che i primi ciak potrebbero svolgersi nel mese di agosto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

